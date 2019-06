Diogo Rodrigues brilha no Nacional de Ténis de Mesa

Realizou-se, no passado fim-de-semana o Campeonato Nacional de Ténis de Mesa Individual nos escalões de Juniores e Iniciados. Mais uma vez a APEE do AE Mundão esteve presente no escalão de juniores, tendo optado por razões de calendário em não participar nos iniciados.

Na competição de juniores em que Simão Marques, não conseguiu passar a fase de grupos, temos a destacar a prestação do Diogo Rodrigues. O Diogo além de participar na prova individual, participou também nas provas de pares (masculinos e mistos).

Em pares mistos, teve como parceira, Inês Salgado do CTM Mirandela, atingiu os 1/8 final, não passando à eliminatória seguinte por uma “unha negra” num jogo bastante emotivo que podia ter caído para qualquer um dos lados contra a dupla Guilherme Paulo/Bruna Marcelino do Sporting. Já em pares masculinos, juntamente com o Rafael Kong, também do CTM Mirandela, esteve à beira das medalhas, ao atingir os 1/4 final onde foi eliminado pela dupla Hugo Santos/Duarte Costa do Benfica por 3-1. Em singulares, mais uma prova em grande plano. Depois de passar a fase de grupos sem derrotas, foi passando eliminatórias até ser eliminado nos 1/8 final pelo Marco Rodrigues, atleta Madeirense, terminando assim num honroso 9º lugar.