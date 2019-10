Distinção dos Melhores Alunos 2018/2019

A Câmara Municipal de Carregal do Sal realizou, na noite de sábado, 12 de outubro, e num figurino renovado, a cerimónia de distinção aos Melhores Alunos.

Levada a cabo no Centro Cultural de Carregal do Sal, a cerimónia contemplou, este ano e pela primeira vez, a entrega dos Diplomas de conclusão do ensino secundário, cerimónia que, até então, era realizada na sede do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal.

A sessão, presidida pelo edil carregalense, Rogério Mota Abrantes, ladeado pelo Presidente da Assembleia Municipal, Jorge Gomes; pelo Vereador da Educação e Cultura, José Sousa Batista e pela diretora do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, Maria João Marques, saiu enriquecida neste novo formato e a isso fez referência, desde logo, o presidente da Assembleia Municipal, Carlos Jorge Gomes, primeiro orador da noite.

Depois, foram entregues os Diplomas aos Finalistas do Ensino Secundário presentes (registando-se a ausência de alguns por motivos diversos) e, de imediato, usou a palavra a diretora do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal.

Maria João Marques saudou todos os presentes e dirigiu palavras de incentivo aos Finalistas. Ao referir que aquele momento simbolizava o início de uma nova etapa para os alunos, a diretora afirmou-se orgulhosa pois a esmagadora maioria destes (e foram 45) tinha conseguido entrar nas respetivas opções académicas superiores. Parabenizou ainda os alunos de mérito.

Seguiu-se mais um momento alto da cerimónia – a entrega dos Prémios de Melhores Alunos 2018/2019 – 26 no total, chamados por níveis e ordem alfabética crescente. Também aqui alguns alunos não puderem comparecer delegando a receção da distinção em familiares e/ou professores presentes.

Tradicionalmente, a Câmara Municipal associa algo mais a estas iniciativas no sentido de as enriquecer. Em 2019, foi o lançamento da mais recente publicação da Câmara Municipal – o desdobrável “Friso Cronológico do Concelho de Carregal do Sal”, apresentado pelo Vereador da Cultura da edilidade, José Sousa Batista e ofertado, no fim da cerimónia, a todos os presentes.

Rogério Mota Abrantes encerrou depois a cerimónia. Numa intervenção sucinta, o edil carregalense dirigiu palavras de felicitações a todos os alunos augurando que continuem a somar êxitos nos anos vindouros.