DISTRITO DE VISEU COM DOIS NOMEADOS PARA A 16ª EDIÇÃO DOS PORTUGAL TRADE AWARDS

O The Wine House Hotel – Quinta da Pacheca e o Six Senses Douro Valley estão nomeados nas categorias Wine Hotel e Exclusive Hotel, respetivamente, nos Portugal Trade Awards 2019, concurso promovido pelo Jornal Publituris que pretende distinguir os melhores do ano no setor do Turismo e que contará com a presença da Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, na entrega de prémios.

O The Wine House Hotel – Quinta da Pacheca irá ter a concorrência da Casa do Rio – Quinta do Vallado, Herdade dos Grous, Herdade da Malhadinha Nova, Monverde Wine Experience Hotel, Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo e Torre de Palma Wine Hotel na corrida pelo galardão de Wine Hotel. Já o Six Senses Douro Valley disputará o prémio de Melhor Exclusive Hotel com o Dá Licença, Palacete Chafariz D’El Rei, Sublime Comporta – Country House Retreat, Vidago Palace Hotel, Vila Joya e Vila Monte Farm House.

Os Portugal Trade Awards são uma organização do Jornal Publituris, contam com o patrocínio do Novo Banco e da Travelport e o apoio da Desafio Global, Eurologistix, Opção Global, The Storytelling, Multislide, Green Media, Rituais, NoFork, Sumol Compal e Delifrance. A votação decorre até dia 15 de março e está disponível em prémios.publituris.pt.