Divulgação dos Cabeças de Lista da CDU (PCP-PEV) à Câmara e Assembleia Municipal de Castro Daire

Num concelho em que a escassez de emprego, a precariedade e a instabilidade laboral são, do ponto de vista económico e social, os principais problemas, levando a que a população, sobretudo a mais jovem, continue a ter que partir, obrigatoriamente, por falta de oportunidades de trabalho, a CDU propõe-se ser uma voz ativa na defesa dos interesses dos trabalhadores, das populações e do ambiente, combatendo as dinâmicas de clientelismo partidário, chantagem social e caciquismo local, reclamando investimento em infra estruturas que assegurem saneamento, água potável e tratamento dos efluentes domésticos a toda a população, apoio ao desenvolvimento das potencialidades naturais do concelho, à criação de postos de trabalho sustentáveis e à captação de investimento produtivo, para garantir uma vida melhor a todos os que residem no concelho de Castro Daire.

1ª Candidata à Câmara Municipal de Castro Daire

Isabel Pires Souto, natural de Castro Daire, 47 anos, Professora;

Secretária da Direção Nacional da Confederação de Pais (CNIPE); Presidente da Assembleia Geral da FRAP Viseu;

Presidente da Assembleia Geral da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Castro Daire;

Dirigente do Sindicato dos Professores da Região Centro (SPRC);

Candidata à Assembleia da República nas últimas eleições legislativas (2015)

Membro do Conselho Nacional do Partido Ecologista Os Verdes (PEV);

1ª Candidata à Assembleia Municipal de Castro Daire

Nice Aleksandra Braz, natural de Castro Daire, 40 anos, desempregada;

Exerceu em diferentes momentos cargos de gerência de estabelecimentos comerciais ligados à hotelaria e restauração em Castro Daire. Trabalhou como empregada de balcão em Papelaria (C. Daire).

É ativista das causas ecologistas, de defesa do ambiente e das minorias.

Independente.

