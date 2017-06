DO.C no Museu do Vinho de São João da Pesqueira – Da Dor da Lucidez

Marcando o arranque do seu novo Programa Internacional de Projectos e Residências Artísticas, DO.C – Douro Contemporâneo, a Câmara Municipal e o Museu do Vinho de São João da Pesqueira apresentam a exposição de arte contemporânea “Da Dor da Lucidez”. A mostra reúne a produção recente e obras inéditas do artista alemão Andre Martus, que ocupam parte do Museu num diálogo intenso com o local e seu(s) espaço(s).

Museu do Vinho de São João da Pesqueira

Inauguração 24 de Junho 2017 às 16h00

25 de Junho a 20 de Agosto de 2017

Curadoria: Nuno Ribeiro

O Museu do Vinho de São João da Pesqueira mostra de 25 de Junho a 20 de Agosto de 2017, a exposição “Da Dor da Lucidez” de Andre Martus, com curadoria de Nuno Ribeiro e o apoio à produção da Câmara Municipal de São João da Pesqueira. Uma exposição de um artista estrangeiro com forte ligação afectiva a Portugal que, ao trabalhar conceitos, técnicas e meios distintos – escultura, pintura e instalação multimédia – procura consagrar a sua investigação, o seu discurso e produção artística, e assegurar que o ‘visitante / observador’ experiencie e explore os limites de cada uma das suas obras.

Lucidez, ausência de quanto pode obscurecer (física ou moralmente) faz-nos remontar à localização do espaço (do e no Museu), da estória do território e de sua ocupação. Para Andre Martus o termo implica a superação, o risco, a visão… A vontade de ultrapassar limites e transpor todas as margens do seu próprio caminho enquanto artista, a busca incessante ao longo de todas as fronteiras conhecidas. Para ele o território da lucidez é onde os pés se crivam no chão, o olhar se perde em qualquer horizonte, e a sua vontade viaja até o alcançar.