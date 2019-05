DOCENTE DO POLITÉCNICO DE VISEU VENCE CONCURSO DE TESES ACADÉMICAS NA CATEGORIA DE DOUTORAMENTO

Ana Sofia Duque, docente da licenciatura em Turismo da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu do IPV, foi a vencedora da terceira edição do Concurso de Teses Académicas Turismo Centro de Portugal na categoria de Doutoramento.

A tese de doutoramento “A Satisfação Turística: Uma Análise aos Turistas Estrangeiros que Visitam os Centros Históricos em Portugal” tem como ponto de partida a importância crescente do setor do turismo e objetivos definidos relacionados com a avaliação global da experiência turística de quem visita Portugal, dando especial atenção à componente da satisfação turística.

Para a docente do Politécnico de Viseu, o trabalho de investigação entronca com “as diretivas definidas pelo Governo Português para o turismo, no facto do país se querer afirmar como o destino mais ‘ágil e dinâmico da Europa’, e de modo a conseguir atingir esse objetivo importa estudar quais são os motivos que fazem com que os turistas decidam visitar o país e qual é a opinião com que ficam quando partem, se se vão tornar promotores do destino, recomendando-o a familiares e amigos e possivelmente até regressar”. Para a professora Ana Sofia Duque “foi feita uma análise ao processo turístico, desde as motivações que estiveram na origem da viagem a Portugal, a análise da qualidade do destino/experiência, a avaliação da satisfação turística e por último, perceber se o destino em questão irá ser recomendado e se os turistas pensam revisitar o país”.

A Entidade Regional do Turismo Centro de Portugal organiza, anualmente, este concurso de teses de mestrado e de doutoramento, com o objetivo de valorizar o conhecimento gerado no seio da comunidade científica sobre a atividade turística e de o aproximar das empresas do setor do Turismo e de todos os interessados em desenvolver projetos de empreendedorismo turístico.