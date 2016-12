Docentes do Politécnico de Viseu distinguidos em conferência internacional

O comité científico da Conferência Internacional sobre Turismo Global e Sustentabilidade – Turismo 2016, atribuiu o prémio “Best Paper Award – Early Stage Researchers” a dois trabalhos, um deles da autoria de três docentes do Instituto Politécnico de Viseu (IPV): Cláudia Seabra, José Luís Abrantes e Odete Paiva.

O artigo que apresentaram tem por título “Terrorism and tourism: some linkages” e mostra a evolução da atividade terrorista, alertando para uma nova realidade em que os ataques se tornaram mais severos, melhor organizados, geograficamente dispersos e mais especializados no que respeita aos alvos. Uma análise de dados estatísticos internacionais, permitem perceber que as organizações terroristas escolhem com crescente frequência alvos relacionados com a atividade turística para atingirem objetivos estratégicos e simbólicos. Estrategicamente, atentados dirigidos a turistas permitem aos terroristas ganhar notoriedade global e atacar uma das atividades económicas mais importante para muitos países, por outro lado, os turistas são escolhidos pelo seu valor simbólico associado aos valores ocidentais, de liberdade e riqueza. O artigo explora ainda as consequências negativas que o terrorismo provoca na atividade turística em inúmeros destinos e regiões mundiais.

“Este prémio mostra o crescente interesse da comunidade científica na investigação sobre a ligação entre o terrorismo e o turismo e os efeitos nefastos desta estranha relação” referem os autores. “A investigação sobre este fenómeno é, apesar da sua enorme atualidade, ainda escassa e incompleta, por isso é importante continuar” conclui a primeira autora, Cláudia Seabra.

Cláudia Seabra, José Luís Abrantes e Odete Paiva são docentes do Departamento de Gestão da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu do IPV.