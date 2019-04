Dois concertos e duas palestras Aquilinianas no Encontro do Douro com as Terras do Demo

Este fim-de-semana de 13 e 14 de abril o programa do “Encontro do Douro com as Terras do Demo”, um projeto de Turismo Cultural promovido pela Orquestra Clássica do Centro, de Coimbra, com o apoio das Câmaras Municipais de Moimenta da Beira e Armamar, inclui dois concertos musicais antecedidos por duas palestras Aquilinianas, tudo no concelho de Moimenta da Beira. No sábado, às 16h30, no Convento das Freiras, localizado no casco histórico da sede do Município, Helena Carvalho disserta “Por Terras de Aquilino”, e logo a seguir atua o Quarteto de cordas da Orquestra Clássica do Centro com a participação do tenor Pedro Rodrigues. No domingo, também a partir das 16h30, mas na Igreja de Soutosa, Marisa Silva e Manuela Grazina falarão sobre a obra de Aquilino Ribeiro, a que se seguirá novo concerto, desta vez pela Orquestra de Câmara da Academia de Música Quinta do Ribeiro. Os eventos são de acesso livre.

Mas o programa geral deste “Encontro do Douro com as Terras do Demo” é mais vasto. Abarca visitas históricas ao património edificado e natural de Moimenta da Beira e Armamar, e marca ainda encontro com as macieiras em flor, a música, literatura, gastronomia, vinicultura e com as pessoas numa paisagem única e deslumbrante. Inscrições e mais informações pelo e-mail: culturaeinterior@gmail.com ou pelo contacto telefónico 910 452 787.

Moimenta da Beira é um dos concelhos das “Terras do Demo”, e Armamar, banhado pelo rio Douro, integra a sua região demarcada. “Conhecer os espaços não é só visitá-los. Importa conhecer a História/Sítios/Personagens”, explica a organização.

PROGRAMA GERAL

Dia 13 abril (sábado)

13h00 – Almoço | Quinta da Barroca | Armamar

15h00 – Encontro com o Património edificado e natural de Armamar a Moimenta da Beira

16h30 – Convento das Freiras| Moimenta da Beira

«Por terras de Aquilino» – Helena Carvalho

Quarteto de Cordas da Orquestra Clássica do Centro

Tenor Pedro Rodrigues

17h30 – Prova de Vinhos

Cooperativa Agrícola do Távora | Moimenta da Beira

19h45 – Jantar | Concerto | Quinta da Barroca | Armamar

21h30 – Concerto

Orquestra Clássica do Centro | Tenor Pedro Rodrigues

Maestro Diogo Costa

Dormida Quinta da Barroca

Dia 14 abril (domingo)

12h30 – Encontro | Almoço | Convento Nossa Srª do Carmo | Freixinho

16h30 – Igreja de Soutosa | Moimenta da Beira

da Obra de Aquilino Ribeiro – Marisa Silva | Manuela Grazina

Concerto pela Orquestra de câmara da Academia de Música Quinta do Ribeiro

Merenda Aquiliniana