Dois vencedores da Escola de Hotelaria do Douro – Lamego no Concurso Interescolas 2019

O Concurso Interescolas é organizado, anualmente, pelas escolas do Turismo de Portugal. O concurso dividem-se em diversas categorias: Pasteleiro Júnior, Cozinheiro Aprendiz, Taça Joaquim Janeiro (serviço de sala), Bar, Futuro Escanção/Troféu Gilberto Mira, Alojamento Hoteleiro, Gestão Hoteleira, Barista e Decathlon (técnicas e confeções de cozinha). Este ano o Interescolas foi aberto a todas as escolas profissionais que escolhessem participar. Durante dois dias os alunos prestaram provas teóricas técnicas e em inglês e práticas. A Escola do Douro-Lamego levou a concurso 10 alunos e, num universo de mais de uma centena de participantes, e após deliberação dos jurados, os alunos Gonçalo Carvalho e Micaela Costa foram declarados vencedores na categoria Futuro Escação/Troféu Gilberto Mira (Gonçalo) e Cozinheiro Aprendiz (Micaela) provando assim o seu valor como futuros profissionais da hotelaria.