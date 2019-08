DONATIVO MISSÃO CONTINENTE ENTREGUE EM MANGUALDE

Decorreu, no dia 13 de agosto, a cerimónia de entrega do donativo de 20.000€ ao Centro Paroquial da Cunha Baixa, uma das instituições vencedoras da edição 2018/2019 do Donativo Missão Continente.

Na cerimónia estiveram presentes o Presidente da instituição, Pe. Paulo Domingues, a representante do Agrupamento de Escolas de Mangualde, Dra. Maria Goreti Tavares, o Presidente da Junta de Freguesia de Cunha Baixa, Dr. Paulo Marques, e o Presidente da Câmara de Mangualde, Dr. João Azevedo, que testemunharam a entrega simbólica do valor de 20.000€, por parte da representante da Missão Continente, Maria José Ribeiro. O valor será utilizado para implementar o projeto “Sementinhas na Horta”, que consiste em adquirir uma estufa e criar um minicentro de compostagem para transformação dos resíduos verdes em fertilizante natural, proporcionado uma alimentação saudável a todos os utentes através de uma produção tendencialmente biológica e reduzindo os custos atuais da instituição com fornecedores externos. Paralelamente, é objetivo do projeto dinamizar sessões de literacia através de dinâmicas inter-geracionais em parceria com os agrupamentos escolares (nomeadamente, visitas dos alunos à estufa), para promover o aumento da literacia das crianças e jovens sobre a produção de produtos hortícolas; criar um posto de trabalho; e promover a autossustentabilidade, através da revenda dos excedentes produzidos para consumo a valores reduzidos e mais acessíveis.

O evento contou com a apresentação do projeto, por parte do Pe. Paulo Domingues, responsável pelo mesmo e, ainda, com uma sessão musical preparada pelos utentes mais novos que participam no campo de férias organizado pelo centro, durante o período de pausa letiva.

O Donativo Missão Continente apoia os melhores projetos a nível nacional que atuem nas áreas da alimentação saudável, do combate ao desperdício alimentar e da inclusão social através do sistema alimentar. Na edição 2018/2019, o Donativo Missão Continente angariou, através da venda de presentes solidários em todas as lojas Continente, 240.000€ que distribuiu pelos 12 projetos vencedores, escolhidos entre as 179 candidaturas recebidas.