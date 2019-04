E se os “pequenos” ensinarem os “grandes”?

Todos os anos os alunos que frequentam o 4º ano de escolaridade no nosso concelho são convidados a debater um assunto de interesse local por iniciativa da Assembleia Municipal de Viseu, simulando uma sessão desta.

Assim, através da sua intervenção na Assembleia Municipal Infantil, fazem propostas tendo em vista resolver problemas identificados e contribuir para melhorar a vida dos viseenses. As propostas são votadas e apresentadas como recomendações ao executivo camarário. Com este trabalho, os alunos dão uma lição de cidadania e participação democrática.

Este ano, após a realização daquela sessão, as escolas participantes foram convidadas a apresentar os seus projetos na Escola Secundária Viriato no âmbito da disciplina de Sociologia e em parceria com Programa Parlamento dos Jovens.

Aceitando o desafio, alunos do Agrupamento de Escolas Viseu Norte e do Colégio da Via Sacra deslocaram-se à Viriato no final de março, para abordar o tema “Viseu Inclusivo” e conhecer diversas dimensões da promoção da inclusão desenvolvidas pela Escola Secundária Viriato, nomeadamente os equipamentos concebidos e construídos por alunos dos cursos profissionais para criar um parque inclusivo de desporto.