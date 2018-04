ECOPISTA DO VOUGA VAI SER UMA REALIDADE

Foi aprovada a candidatura da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão-Lafões ao Programa Valorizar Portugal 2020, para a requalificação e conversão da antiga linha ferroviária do Vouga em Ecopista.

Este projeto, que representa um investimento total de 3,3 milhões de euros, vai ser implementado ao longo de 55 km, com a construção de um traçado que se inicia em Viseu, passa por S. Pedro do Sul, Vouzela e termina em Oliveira de Frades.

Em S. Pedro do Sul esta intervenção engloba passadiços em madeira, uma ponte, mobiliário urbano, equipamento e drenagem de águas pluviais numa extensão de 6,4 km e contabiliza um investimento de 500 mil euros comparticipado em 285 mil euros, 60% do investimento total.

O Presidente do Município, Vitor Figueiredo, vai proceder à assinatura do contrato de financiamento na próxima terça-feira, dia 24 de abril, em Santa Comba Dão, com a presença da Secretária de Estado do Turismo, Ana Godinho, e do Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral.

Pretende-se que a Ecopista do Vouga seja ligada à Ecopista do Dão e de Sever do Vouga, criando um corredor que se pode tornar na maior ecopista contínua da Península Ibérica.