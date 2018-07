A CIM Viseu Dão Lafões, no âmbito da Rede Regional de Empreendedorismo Viseu Dão Lafões e em parceria com a AIRV, vai promover no próximo dia 5 de julho, no Solar do Vinho do Dão, o Seminário “ Ecossistemas Empreendedores e de Inovação, Experiências e Desafios”.

O Seminário irá contar com a presença de especialistas, internacionais, como Manuel Fornal Calviño, Chefe de Serviço de Fomento do Empreendedorismo do Governo Regional de Valencia, que vai abordar o tema das Boas Práticas Europeias na Promoção de Ecossistemas Empreendedores; Maitana Txabarri, Técnica de Empreendedorismo no BIC ARABA, irá debater a Dinamização de Startups na Indústria 4.0.

A sessão irá contar, também, com Asíer López, Engenheiro Industrial e Teamcoach na Mondragon Team Academy, Rui Santos Couto, Co-fundador e Chairman da Founders Founders, Diogo Pinto, Head of Acceleration, Porto Design Factory, IPP e Paulo Alves, Consultor na Smart Value Consulting.

Este Seminário pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido no âmbito da Rede Regional de empreendedorismo Viseu Dão Lafões que tem, como principal objetivo, a promoção do espírito empresarial através da dinamização do empreendedorismo qualificado e criativo e, por outro lado, a dinamização de iniciativas de deteção de estímulo e de apoio ao empreendedorismo.