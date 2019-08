“Edgar Lopes e Lusitano interrompem ligação momentaneamente”

O Lusitano Futebol Clube informa que o atleta Edgar Lopes, de 20 anos,

irá, durante uma temporada, representar outro clube para que possa jogar com

mais regularidade.

Recordamos que o atleta em questão é um produto da formação do

Lusitano e representa o clube desde os 4 anos de idade, onde cumpriu 16

épocas consecutivas e conquistou 4 títulos distritais nos escalões de formação.

Um atleta exemplar e que envergou também a braçadeira de capitão nos vários

escalões etários sendo indubitavelmente um símbolo do clube.

Agora, depois de comum acordo entre o clube e o atleta, vestirá pela

primeira vez na sua carreira uma camisola diferente da do Lusitano.

Ao atleta o Lusitano deseja que seja uma época recheada de conquistas

pessoais e coletivas.