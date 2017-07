A quarta edição da EDP Meia Maratona do Dão – ‘Corrida da Emoção’ vai-se realizar a 24 de setembro, e terá partida às 10h30 no Parque do Fontelo. Integrada no circuito EDP Running Wonders – Meias Maratonas em Patrimónios Mundiais, é uma prova de atletismo de cariz competitivo e lúdico, dividida em duas provas: a Meia Maratona, com 21 km, a Mini Maratona, com 10km, e a Caminhada, com 5km. Co-Organizada desde 2014 entre a Câmara Municipal de Viseu e a GlobalSport, empresa com sede em Poiares, Peso da Régua, ‘Corrida da Emoção’ reúne mais de seis mil participantes, oriundos de cerca 30 países. É um evento de enorme potencial mediático e de grande envolvimento da comunidade local, que projeta para todo o mundo imagens extraordinárias do território e das suas gentes, contribui para uma experiência pessoal inesquecível e uma dinâmica social muito positiva a todos os participantes.

Vão-se realizar várias atividades associadas ao evento que visam dar maior visibilidade aos parceiros locais e nacionais, como a Running Village e a Running4Health Philips que permite a todos os participantes e às comunidades locais beneficiarem de rastreios e cuidados de saúde de forma gratuita. O projeto engloba ainda ações de sustentabilidade social e cultural e diversas iniciativas de solidariedade.