“Educar o sonho”

Decorreu no Luxemburgo a apresentação da comunicação do nosso colaborador Vítor Santos, “A participação dos pais na prática desportiva dos filhos” organizada pelo clube U.S Sandweiler. A sala da Comuna de Sandweler encheu-se de pais e atletas que ouviram com bastante interesse a excelente apresentação feita pelo presidente da comissão de jovens do clube. Após a exposição do trabalho seguiu-se o momento de intervenção de Vítor Santos que ainda respondeu às questões solicitadas pelos presentes. O público presente em número elevado aplaudiu e reconheceu o trabalho realizado por Vítor Santos no campo da ética e do comportamento na prática desportiva.

O clube organizou este encontro com os pais para comunicar a organização do clube para as próximas épocas e reforçar como os pais têm um papel importante no funcionamento do mesmo e os contornos da sua participação.

Num país com uma grande comunidade portuguesa, foi um dia de partilhas de experiências entre o que se faz por cá, em termos de futebol de formação, em comparação com o que já se faz no Luxemburgo.