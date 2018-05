Eleições na Turismo Centro de Portugal reagendadas para 6 de julho

A Assembleia Geral Eleitoral da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal (TCP), inicialmente agendada para o dia 23 de maio, irá realizar-se a 6 de julho.

O reagendamento do ato eleitoral deve-se a diferentes interpretações jurídicas sobre a contagem dos prazos previstos no Regulamento Eleitoral da TCP. Por razões de segurança jurídica, a Mesa da Assembleia Geral decidiu dar sem efeito a data inicialmente aprazada, tendo já reiniciado o procedimento com nova convocatória dirigida aos membros da Assembleia Geral.

No dia 6 de julho, serão então eleitos a Comissão Executiva, a Mesa da Assembleia Geral e o Conselho de Marketing da entidade, para o mandato 2018-2023. As mesas de voto irão funcionar em Aveiro, Leiria e Guarda, das 10h00 às 17h00. As listas de candidaturas terão de ser apresentadas até 22 de junho, 10 dias úteis antes do ato eleitoral.

Luís Correia, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal

