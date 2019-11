A AIRV – Associação Empresarial da Região de Viseu, enquanto entidade organizadora do Elevator Pitch Diáspora Viseu Dão Lafões, em parceria com a CIM VDL – Comunidade Intermunicipal de Viseu Dão Lafões, tem como objetivo dar a conhecer aos potenciais investidores da Diáspora, ideias/projetos inovadores que necessitem de financiamento, empresas com produtos inovadores e diferenciadores que necessitem de novos parceiros e, empresários que estão à procura de novos mercados externos.

O Elevator Pitch Diáspora Viseu Dão Lafões insere-se no IV Encontro de Investidores da Diáspora, que se realizará em Viseu, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2019, numa organização conjunta da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, da CIM Viseu Dão Lafões e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, com o apoio da CM de Viseu e em parceria com a Entidade Regional do Turismo Centro de Portugal.

Os interessados em apresentar as suas ideias/projetos inovadores e produtos aos diversos investidores presentes no evento, deverão inscrever-se e submeter o formulário de candidatura, disponibilizado no site da AIRV: www.airv.pt , até ao dia 29 de novembro de 2019, através do seguinte email: diaspora2019@airv.pt

Do total de candidaturas recebidas, e após análise das mesmas por parte da entidade organizadora e parceira, serão selecionadas ideias/projetos e empresas com produtos que demonstrem ter elevado potencial para os investidores, sendo os resultados comunicados até ao dia 06 de Dezembro de 2019.