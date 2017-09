Em 2017, Viseu renova estatuto de “Município Amigo do Desporto”

Galardão reconhece o trabalho dos municípios na promoção da atividade física e desportiva local

O Município de Viseu conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o selo de “Município Amigo do Desporto”, uma distinção atribuída pela Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APOGESD) e pela plataforma online “Cidade Social”.

A iniciativa visa premiar e reconhecer anualmente a intervenção dos municípios portugueses na promoção da atividade física e desportiva junto da comunidade local, além do incentivo e partilha de boas práticas de intervenção e formação de recursos humanos.

Para o Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques, “a renovação desta distinção reconhece o investimento continuado na democratização do acesso à prática desportiva, mas também no tecido desportivo local, na sua diversidade e profissionalização.”

A organização e planeamento desportivo, as infraestruturas disponíveis, o número de organizações e parcerias desportivas existentes e a promoção de programas de atividade física regular são critérios subjacentes a esta avaliação. Também a realidade desportiva local, o cumprimento da legislação e a adoção de estratégias e práticas de promoção da sustentabilidade ambiental integram a análise.

Em 2017, o Município de Viseu apoia a atividade desportiva regular e orientada de mais de 3700 atletas (eram 3300 em 2016), em 24 modalidades distintas, através da celebração de contratos-programa com diversas instituições, associações e clubes do concelho. Anualmente, o investimento ascende a 1 milhão de euros.

Com o programa “Atividade Sénior”, que bate sucessivos recordes de participantes inscritos a cada edição, são atualmente mais de 2300 os seniores, de todas as 25 freguesias do concelho, que praticam atividade física regular e adaptada às suas necessidades. O programa contou, em 2016, com o envolvimento de 93 parceiros.

J. Sobrado