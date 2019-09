Tanto calor e tantas camisolas

Emanuel Duarte é líder na Volta a Portugal do Futuro Liberty Seguros

Emanuel Duarte venceu isolado na Sertã a primeira etapa da Volta a Portugal do Futuro Liberty Seguros esta quinta-feira. Aproveitando o bom momento de forma que ainda lhe resta de agosto quando foi o vencedor do Prémio da Juventude na Volta a Portugal dos profissionais, o corredor da LA Alumínios/ LA Sport juntou à Camisola Amarela o símbolo de líder dos Pontos, Camisola Branca Kia, e a distinção para o “Rei dos Trepadores” que nesta prova é representado pela Camisola Castanha Delta Cafés. Era difícil a estreia do corredor natural de Portimão ser melhor sucedida. Emanuel Duarte ganhou os 115 quilómetros da etapa discutida em formato de circuito com 44 segundos de vantagem à frente de um grupo constituído pelos homens que o acompanharam na fuga que vingou pouco antes do meio da tirada.