Emirates anuncia voo para o Porto

A Emirates anunciou hoje que lançará, a partir de 2 de julho de 2019, um novo voo a operar quatro vezes por semana, entre o Porto e o Dubai.

O Porto vai tornar-se no segundo destino da Emirates em Portugal, depois da capital, Lisboa, para onde a companhia aérea já voa atualmente com dois serviços diários. O novo voo será operado por um Boeing 777-300ER, numa configuração de três classes, oferecendo oito suitesprivadas na Primeira Classe, 42 assentos reclináveis na Classe Executiva e 310 assentos espaçosos na Classe Económica.

O novo serviço da Emirates proporcionará aos passageiros do norte de Portugal uma opção direta para viajar para o Dubai e depois a possibilidade de seguir para destinos em toda a rede global da companhia, especialmente para África, Ásia, Austrália e Médio Oriente. Não só o Porto beneficiará, que é uma das mais importantes áreas urbanas, como também Espanha, nomeadamente cidades como Vigo e Santiago de Compostela, pela proximidade ao Porto.

O voo entre o Dubai e o Porto será operado às terças, quintas, sábados e domingos, e partirá do Dubai como EK197, às 09:15hrs, chegando ao Porto às 14:30hrs. O voo de regresso, EK198, partirá do Porto às 17:35hrs e aterrará no Dubai às 4:15hrs da manhã seguinte. Esta programação permite aos passageiros ligações mais fáceis e convenientes aos voos da Emirates no Aeroporto Internacional do Dubai para os destinos mais procurados, como Luanda, Joanesburgo, Banguecoque, Xangai, Hong Kong, Melbourne e Sydney, entre outros.

“O Porto está atualmente a desfrutar de maiores níveis de turismo, o que acaba por se refletir no crescimento do número de visitantes para Portugal como um todo. A introdução deste novo voo, juntamente com o nosso serviço de dois voos diários para Lisboa, ajudará a satisfazer esta crescente procura de passageiros que viajam em lazer e em negócios, bem como a proporcionar-lhes mais opções, maior flexibilidade e conectividade ao viajar para Portugal”, refere Tim Clark, Presidente da Emirates Airline.