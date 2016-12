Empossada nova presidente do Conselho Pedagógico da ESEV

Na presença da comunidade académica da instituição, o presidente do Instituto Politécnico de Viseu, Fernando Sebastião, conferiu posse, ontem, à nova presidente do Conselho Pedagógico da Escola Superior de Educação de Viseu, Esperança Jales Ribeiro. A cerimónia decorreu na sala do Conselho Geral do edifício dos Serviços Centrais do IPV.

Depois de prestado o competente compromisso de honra e da assinatura dos termos de posse, o presidente da instituição, num breve discurso, felicitou a nova responsável, relevando a sua plena confiança na realização de um trabalho de excelência.

Este ato público surge na sequência da eleição ocorrida no dia 30 de novembro último no seio do Conselho Pedagógico da ESEV e do despacho de homologação proferido no dia 16 de dezembro pelo presidente do IPV.

O Conselho Pedagógico da Escola Superior de Educação de Viseu é um órgão de gestão com mandato para um exercício de dois anos, sendo constituído por igual número de representantes do seu corpo docente e dos estudantes – um professor e um aluno de cada comissão dos cursos conferentes de grau eleitos pelos seus pares nas respetivas comissões, nos termos estabelecidos nos estatutos desta escola superior do Instituto Politécnico de Viseu – bem como por um professor eleito no seio do Gabinete Técnico de Cooperação Internacional, em paridade com um aluno eleito pela Associação de Estudantes da ESEV.