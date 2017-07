Empresários de Lamego avaliam oportunidades de negócio na Costa do Marfim

Diversos responsáveis de empresas do concelho de Lamego, em particular dos setores da agroindustria e infraestruturas, marcaram presença nas primeiras jornadas promocionais de Portugal na Costa do Marfim assinaladas, a 17 de julho, com o início de voos regulares entre Lisboa e a capital Abidjam a cargo da TAP. Acompanhados por Manuel Coutinho, Chefe de Gabinete da Câmara Municipal de Lamego, os empresários confirmaram que os produtos portugueses já conquistaram uma grande aceitação neste mercado africano e ficaram satisfeitos com a “forte possibilidade” de em breve também poderem começar a exportar para este país de 26 milhões de habitantes e que possui uma posição estratégica privilegiada na região.

Durante esta visita institucional, Manuel Coutinho também se deslocou à cidade de Grand-Bassam, outrora capital da Costa do Marfim, Património Mundial da UNESCO, com a qual Lamego tem em vigor um acordo de geminação.