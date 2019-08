EN110 – reaberta a circulação para veículos ligeiros no troço em Lorvão, Penacova

A Infraestruturas de Portugal informa que foi reaberto à circulação de veículos ligeiros o troço da EN110, localizado na Freguesia de Lorvão, concelho de Penacova.

Concluída a segunda fase da empreitada de estabilização dos taludes situados no troço da EN110 entre o km 7,1 e o km 8,6 (Povoação do Caneiro), torna-se agora possível assegurar o tráfego rodoviário de veículos ligeiros, com a circulação a processar-se de forma alternada à passagem nas zonas de trabalhos.

Mantém-se a interdição de trânsito para os veículos pesados, recomendando-se a utilização do IP3 e EN17 como percursos alternativos.

Estão salvaguardadas condições de passagem de veículos de emergência em situações de urgência.