Encontro Inter-Concelhio de Andebol junta mais de 100 jovens em Lamego

Lamego vai ser a cidade-sede do Encontro Inter-Concelhio – ANDEBOL4LKIDS, uma competição que juntará, no próximo sábado, dia 18, mais de 100 jovens atletas, entre os 9 e os 11 anos de idade, oriundos dos concelhos de Lamego, Tarouca, Armamar e Tabuaço para a realização de um evento de grande expressão. Este projeto desportivo da Federação de Andebol de Portugal, concretizado em parceria com a Câmara Municipal de Lamego, a Associação de Andebol de Viseu, o Andebol Club de Lamego e o Agrupamento de Escolas da Sé, será disputado no Complexo Desportivo. O programa do encontro inclui, após a pausa de almoço, uma visita de grupo ao Castelo, à Cisterna e ao Núcleo Arqueológico.

O andebol é uma modalidade acarinhada em Lamego, desde há muito tempo, por professores e alunos dos estabelecimentos de ensino do concelho. Recorde-se que a conquista de diversos troféus de prestígio, de âmbito nacional, nos escalões de formação, mostra que a prática de andebol integra os grandes-feitos da história desportiva de Lamego.

PROGRAMA