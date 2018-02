Encontros com a escritora Alice Cardoso na Biblioteca Municipal de Tondela

A escritora Alice Cardoso vai estar em Tondela, no próximo dia 06 de março, para participar em vários encontros com os mais pequenos, na Biblioteca Municipal Tomaz Ribeiro.

Os três encontros estão agendados para as 09:30, 10:15 e 11:00, sendo os dois primeiros para as crianças do pré-escolar e o último para os alunos do 1º ciclo. No final há sessão de autógrafos.

Estes encontros – organizados pela Biblioteca Municipal de Tondela, em parceria com as Bibliotecas Escolares da Rede Concelhia e com a editora Recortar Palavras – têm como finalidade despertar o gosto pelo livro e pela leitura.

Esta escritora dedica-se à escrita para crianças desde 2006, ano em que publicou o seu primeiro livro “Bruxinha Luna e a palavra mágica”.

Os temas dos seus livros, com histórias imaginativas, rimas divertidas e jogos de palavras, são especialmente apelativos para as crianças do ensino básico e do pré-escolar.

Alice Cardoso tem 18 títulos publicados, os últimos dos quais são “Os animais escritores”, “Brincar com os sons das vogais” e “Rogério e Eugénio no templo de Salomão”, todos editados em 2017.