Encontros com a escritora Margarida Fonseca Santos a 16 de maio

A Rede de Bibliotecas de Tondela recebe, no próximo dia 16 de maio, a visita da escritora Margarida Fonseca Santos, em dois encontros destinados aos alunos do 2º ciclo.

Estes encontros terão lugar às 10h30 na Biblioteca Municipal Tomás Ribeiro e às 14h30 na Escola Básica de Campo de Besteiros.

Margarida Fonseca Santos começou a escrever em 1993 e tem uma vasta obra publicada, sendo a maior parte dos livros para a infância e jovens.

A sua coleção para jovens «A Escolha É Minha», que vem apresentar neste dia, tem como lema: «Nem sempre podemos escolher o que acontece na nossa vida, mas podemos sempre escolher como vamos reagir ao que acontece!», e tem provocado reações muito comoventes.

Foi professora de Pedagogia e de Formação Musical e dinamiza oficinas «Desafios de escrita», dando formação a professores, na Universidade Católica de Lisboa, EC.ON e AEPD Criatividade.

É autora do projeto Histórias em 77 palavras, uma plataforma de desafios de escrita recomendado pelo PNL para a dificuldade na aprendizagem da leitura, fazendo regularmente workshops com professores neste âmbito. Saiu, em 2017, o livro «Desafios em 77 palavras» (Edicare) e criou a respetiva página de apoio às escolas.

Em 2019, publicou o livro de trabalho «Razões para Escrever», da editora NósnaLinha, com pensamentos sobre este percurso e com desafios de escrita.