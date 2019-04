Encontros Participativos na Direção Regional do Centro | Armamar – Câmara Municipal – dia 23 de abril | 15:00 h

O Orçamento Participativo Jovem Portugal é um processo de participação democrática no âmbito do qual os cidadãos com idades entre os 14 e os 30 anos podem apresentar e decidir projetos de investimento público.

O Governo da República encara os seus cidadãos mais jovens como parte determinante da sociedade portuguesa, pelo que se pretende que estejam cada vez mais envolvidos nas decisões coletivas, mantendo também uma atitude vigilante sobre a atuação dos organismos públicos.

Com esta iniciativa visa-se contribuir para a melhoraria da nossa democracia pela inovação e reforço das formas de participação pública dos cidadãos jovens. Esta é uma aposta no seu espírito criativo e no seu potencial empreendedor.

Tal como previsto na Lei do Orçamento do Estado para 2019, o OPJP tem um montante de 500 mil euros para aplicação em propostas apresentadas por cidadãos com idade compreendida entre os 14 e os 30 anos.

Os projetos admitidos nesta 3.ª edição abrangem as áreas dos temas-chave do Plano Nacional para a Juventude:

Educação Formal e Não Formal

Emprego

Habitação

Saúde

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Governança e Participação e

Igualdade e Inclusão Social.

Neste sentido, vão ser realizados Encontros de Participação a nível nacional (Continente e Ilhas). Estes são momentos presenciais de apresentação e debate de propostas de âmbito nacional e regional, bem como de esclarecimento e auxílio aos cidadãos jovens que pretendam participar ativamente no processo do OP Jovem.

Programação na Direção Regional do Centro do IPDJ:

Leiria – 22 de Abril – IPDJ – 18:00 h

– 22 de Abril – IPDJ – 18:00 h Lousã | Coimbra – 22 de Abril – Biblioteca Municipal Comendador Montenegro – 18:00 h

– 22 de Abril – Biblioteca Municipal Comendador Montenegro – 18:00 h Guarda – 23 de Abril – IPDJ – 18:00 h

23 de Abril – IPDJ – 18:00 h Covilhã | Castelo Branco – 23 de Abril – Auditório Municipal – 18:00 h

| – 23 de Abril – Auditório Municipal – 18:00 h Armamar | Viseu – Câmara Municipal de Armamar – 23 de Abril – 15:00 h

Recorda-se que a fase de apresentação de propostas da terceira edição (2019) decorre de 25 de março a 29 de abril.

As propostas podem ser apresentadas através da plataforma do Programa – https://opjovem.gov.pt ou presencialmente nos encontros de participação.

Mais informação em: https://opjovem.gov.pt.