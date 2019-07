Enduro de Vouzela realiza-se nos dias 27 e 28 de julho

O Vasconha BTT Vouzela e o Município de Vouzela vão promover, no dia 27 e 28 de Julho de 2019, o “ENDURO DE VOUZELA”, prova inserida no calendário da Federação Portuguesa de Ciclismo, onde se disputará o Campeonato de Portugal de Enduro.

A competição em si vai ter 5 provas especiais cronometradas (PEC), umas recuperadas do grande incêndio de outubro de 2017 e outras totalmente novas. Os trilhos têm sido delineados pela organização com o objectivo de recuperar beleza natural e paisagística do concelho e da região, e acima de tudo proporcionar a todos os atletas e participantes um grande fim-de-semana de amizade, camaradagem e diversão.

A organização disponibilizará a todos os atletas pontos de abastecimento e hidratação durante a prova, bem como uma refeição rápida no final. Disponibilizará ainda banhos e lavagem de bicicletas para os atletas, quer no dia da prova, quer no sábado, dia dos reconhecimentos.

A zona de partida, meta, secretariado e exposição, à semelhança das edições anteriores, será na Alameda D. Duarte de Almeida (em frente à Câmara Municipal), no centro da vila de Vouzela.