Depois da apresentação virtual do projeto na Gala de Aniversário no Teatro Ribeiro Conceição, Lamego, a instalação “Ensaio Tropical”, da autoria da artista plástica Isabel Quaresma, toma forma na sala de exposições temporária do Museu de Lamego, integrada na programação paralela da exposição [Lamego e as] Casas de Brasileiro. Para visitar até 14 de abril.

Isabel Quaresma, bisneta de do fundador do Teatro Ribeiro Conceição, um brasileiro de torna-viagem, parte das memórias do seu bisavô, percorrendo álbuns fotográficos de família e objetos, procurando dar um novo sentido à(s) memória(s), descobrindo novas analogias, novas trajetórias do pensamento.

A instalação de arte contemporânea inspira-se ainda na obra de Claude Lévi-Strauss – “Tristes Trópicos” – que, mais que um livro de viagem, é um livro sobre a viagem.

Tudo reunido dá origem a “Ensaio Tropical”, para ver no Museu de Lamego. Entrada livre.

Isabel Quaresma

Isabel Quaresma nasceu em Lamego vive e trabalha no Porto. Nestes últimos tempos, o seu trabalho tem vindo a refletir o seu interesse pela intersecção do têxtil com os meios mais convencionais das artes plásticas como a pintura, escultura e o desenho, refletindo artisticamente em temas como a passagem do tempo, a memória, as relações inter-pessoais.

A ligação para o campo do design e do fazer manualmente constitui um campo de constante experimentação. Assim, o seu trabalho estende-se naturalmente para uma vertente educacional, onde tem desenvolvido vários projetos nesse âmbito, tanto institucionalmente como de forma independente, como é o caso do seu mais recente projeto – Clima.

Para além da sua formação inicial em Design de Moda e Design Têxtil, é licenciada em Artes Plásticas, no Ramo de Pintura, pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, onde também fez o Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão, com foco nos têxteis. É assistente convidada pela FBAUP, para a unidade curricular de Têxteis Construídos. Expõe o seu trabalho como Artista Plástica desde 2002.