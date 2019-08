Entrega de Lista Candidatura LIVRE a Legislativas 2019 em Viseu

Hoje, dia 26 de agosto de 2019, o partido LIVRE apresentou a sua candidatura às eleições Legislativas 2019 pelo círculo de Viseu. Os documentos foram entregues pelos cabeça-de-lista eleitos nas Primárias do partido em junho: Sónia da Veiga e Pedro Raposo.

Esta candidatura, assente nos pilares da Ecologia/Ambientalismo, Educação e Igualdade/Equidade, pretende dar voz aos cidadãos do distrito de Viseu que procuram uma alternativa política consciente que dê resposta à necessidade urgente de:

– ação ambiental concreta e eficaz na proteção dos ecossistemas locais e nacionais, manutenção da biodiversidade e riqueza naturais de Portugal e alteração do consumo para um mais sustentável e que potencie a minimização dos efeitos das alterações climáticas;

– ação positiva e enriquecedora da Educação, tornando-a uma prioridade real na estratégia nacional e dando as condições necessárias e merecidas a todos os seus intervenientes, desde as famílias e comunidade aos professores e auxiliares, passando pelos alunos de todas as idades;

– ação social e político-económica direta e concreta que visa proporcionar iguais oportunidades e acesso equitativo de todos os cidadãos e cidadãs a todos os recursos nacionais, independentemente de sexo, raça, fé, orientação sexual, estatuto económico e/ou localização geográfica, no sentido de integrar todos e todas em todo o território nacional, promovendo o equilíbrio entre litoral e interior, meio rural e citadino.

Assumindo o compromisso de colocar sempre primeiro os interesses dos habitantes do distrito, os membros da lista irão realizar sessões de auscultação dos habitantes de cada concelho do distrito e outras ações que os permitam conhecer melhor aqueles que representarão após as eleições de 6 de outubro, em datas a indicar no site da campanha: www.viseulivre2019.wordpress.com

Sonia Veiga