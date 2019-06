ENTREGA DE PRÉMIOS DO CONCURSO LITERÁRIO SOBRE A IMPORTÂNCIA DOS AVÓS NA FAMÍLIA

“Quando crescer quero ser um comboio”, “Saudades”

e “Bosque da Vida” foram os textos vencedores

Decorreu , dia 18 de junho, na papelaria/livraria Adrião, a entrega dos três primeiros prémios desta que foi a terceira edição do Concurso Literário com o tema “A importância dos avós na Família”, cujo mote é a família, inserido no Eixo da Rede Social – promover a funcionalidade familiar, a criatividade, o gosto pela leitura e pela escrita.“Os textos dos vencedores são de elevada qualidade linguística, tanto na prosa como no verso, onde foi vertida toda a emoção e todo o sentimento pelos avós, perpetuando para sempre a sua presença!” – sublinhou a vereadora da Ação Social da Câmara Municipal de Mangualde, Maria José Coelho.

Os grandes vencedores foram: 1.º prémio, para Maria Leonor Pinheiro Carvalhão com o texto “Quando crescer quero ser um comboio”; 2.º prémio, para Lia Maria Cristóvão Martins Coelho com o texto “Saudades”; e 3.º prémio, para José Miguel dos Santos Gonçalves Batista com o texto “Bosque da Vida”. O primeiro lugar recebeu um Cruzeiro no Douro para duas pessoas (Intemporal Odisseia), o segundo um voucher de Livros no valor de 50€ (Papelaria Adrião), e o terceiro um jantar para duas pessoas (Restaurante Galitos). Todos os participantes receberam um certificado de participação.

A organização da Câmara Municipal de Mangualde deixou, durante a cerimónia, um especial agradecimento aos elementos do júrio – Ana Amaral, Teresa Amaral, Cristina Lopes e Henrique – ao professor e escritor Fernando Pereira, que apresentou as suas obras nesta cerimónia, ao grupo do projeto Pontos&Encontros, aos MelodyGuys, ao grupo de alunas de dança da Universidade Sénior e à sua professora Sandra Fortunato.

Este concurso, de manifesto interesse pedagógico e literário, destinou-se a autores residentes no concelho de Mangualde, com idade igual ou superior a 15 anos, que apresentaram os seus trabalhos nas áreas da prosa e da poesia. Promover a parentalidade positiva, valorizar a figura dos avós na família e na sociedade, estreitar laços afetivos, fomentar e consolidar hábitos de escrita e de leitura e promover a criatividade e a imaginação foram os objetivos do concurso onde a criatividade e inovação, a qualidade literária e a coerência e coesão do textoestiveram em análise.