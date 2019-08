Entrega formal da lista de candidatos a deputados da Assembleia da República pelo círculo eleitoral de Viseu do Partido Aliança

A Direção de Campanha , informa em nota enviada à comunicação social que, no dia 19 de agosto de 2019, o Partido Aliança apresentou formalmente junto do Tribunal Judicial da Comarca de Viseu a lista candidata à Assembleia da República pelo Circulo Eleitoral de Viseu.

A referida lista é constituída por pessoas dos vários pontos do distrito e com percursos profissionais diversos, tanto no sector público como no sector privado, militantes e independentes, com e sem experiência política mas com vontade de fazer diferente e melhor.

Como é consabido, os candidatos a deputados pelo Aliança Viseu, elegem como prioridades o combate à pobreza e exclusão social, os cuidados de saúde dignos e tempestivos, a coesão territorial, as acessibilidades, o crescimento económico e o ambiente.

O cabeça de lista do Aliança, Pedro Escada, reitera o desafio lançado aos outros cabeças de lista, no sentido de subscreverem um documento comum que reflita as prioridades e preocupações do distrito, rompendo desta forma com os antagonismos partidários estéreis que gastam as energias de todos e esgotam a paciência dos destinatários da Política, os nossos concidadãos.

Em breve, a lista do Aliança apresentará publicamente um conjunto de propostas que visam responder aos problemas acima identificados, na firme convicção de que é preciso fazer diferente para que os resultados sejam diferentes daqueles que os partidos tradicionais tem obtido.

Lista de candidatos a deputados à Assembleia da República pelo Circulo Eleitoral de Viseu pelo Partido Aliança

Mandatário Distrital: Jorge Manuel de Sousa Mota – Gestor

Mandatária da Juventude: Diana Marisa Henriques Marques, Educadora Social

Lista às Eleições Legislativas pelo Círculo de Eleitoral de Viseu

1 – Pedro Escada, Empresário

2 – Maria Inês, Bancária

3 – Pedro Ruas, Advogado

4 – Ana Paula Oliveira, Gestora hospitalar

5 – Veríssimo Santos, Funcionário Público

6 – Serafim Tavares, Empresário

7 – Diana Marques, Educadora Social

8 – Fernando Chapeiro, Especialista Informático

Suplentes:

Joaquim Teixeira, Professor

Marisa Néri, Professora

Álvaro Almeida, Professor

Carolina Melo, Administrativa