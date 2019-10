Entregues as últimas casas reconstruídas na sequência dos incêndios de outubro de 2017

Foram entregues, na tarde do dia 14 de outubro, as 3 casas que faltavam reconstruir no âmbito do Programa de Apoio à Reconstrução de Habitação Permanente, acionado após os incêndios de outubro de 2017.

As habitações, situadas na freguesia de Beijós, foram completamente reconstruídas pela Embeiral S.A. e estão agora prontas a habitar.

Por isso, foi agendada para a tarde de 14 de outubro, no Salão Nobre da Câmara Municipal, a entrega das respetivas chaves.

Fernando Jorge Carvalho, da CCDR Centro fez as honras e procedeu à entrega das mesmas ao Presidente da Câmara Municipal, Rogério Abrantes que, por usa vez, as entregou ao Presidente da Junta de Freguesia de Beijós, Carlos Batista, em quem os proprietários delegaram essa tarefa.

Na ocasião, o edil carregalense afirmou a satisfação pela conclusão do processo em menos de dois anos e fez votos para que os beneficiários usufruam das novas casas da melhor forma possível.

Fernando Jorge Carvalho, da CCDR Centro, referiu ter-se tratado de um processo delicado que chega agora ao fim no Concelho de Carregal do Sal, graças ao empenhamento das entidades envolvidas – CCDRC, Câmara Municipal e empresa adjudicatária dirigindo-se a Paulo Ferreira, da Embeiral S.A., presente também no ato simbólico de entrega das chaves.

Com a entrega das 3 últimas habitações reconstruídas ao abrigo do Programa de Apoio à Reconstrução de Habitação Permanente é tempo de olhar em frente e, ainda que o tempo não apague da memória o que aconteceu naquela fatídica noite, há que olhar os tempos vindouros com otimismo e esperança.