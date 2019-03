Entrudo de Lazarim inspirou Desfile de Carnaval em Lamego

O Entrudo de Lazarim foi este ano “rei e senhor” do Desfile de Carnaval Escolar organizado pelo Município de Lamego que levou cerca de 1800 crianças das creches e jardins de infância do concelho a percorrerem juntas as principais ruas e avenidas da cidade. À cabeça do cortejo, um grupo de caretos deu ainda mais animação e alegria a esta iniciativa que procurou sensibilizar toda a comunidade para a importância da preservação e divulgação deste património cultural de grande relevância. Recorde-se que a Câmara Municipal está a candidatar a Máscara de Lazarim a Património Cultural Imaterial da Humanidade com o objetivo de preservar uma tradição que assume maior protagonismo nesta altura. O Presidente Ângelo Moura e os vereadores em permanência assistiram ao desfile.