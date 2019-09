ESCLARECIMENTO: Espetáculo GIPSY KINGS feat. Andre Reyes na Feira de São Mateus

A VISEU MARCA e a CV MUSIC promovem, com especial orgulho, a 14 de setembro de 2019, na Feira de São Mateus, um espetáculo da banda “GIPSY KINGS feat. Andre Reyes”.

Esta é uma banda criada por Andre Reyes, um dos fundadores dos GIPSY KINGS, cuja formação original foi extinta.

Depois de vários elementos dos GIPSY KINGS terem abandonado a banda original, ambos os irmãos Reyes formaram as suas próprias bandas: os “GIPSY KINGS feat. Andre Reyes” e os “GIPSY KINGS feat. Nicolas Reyes & Tonino Baliardo”.

No dia 14 de setembro estarão em Viseu os “GIPSY KINGS feat André Reyes”, um dos dois irmãos fundadores do grupo. Será a mesma banda que atuou já este ano, com enorme sucesso, no Casino Estoril.

O conjunto goza, portanto, dos direitos de autor da formação original.

No mesmo dia, a banda “GIPSY KINGS feat. Nicolas Reyes & Tonino Baliardo” atua em Nova Iorque.

É também esta a razão que justifica que, no cartaz da Feira de São Mateus, seja sempre apresentada a banda GIPSY KINGS com a referência “feat. Andre Reyes”, de modo a não existir dúvida sobre a formação em causa.

A VISEU MARCA reforça que a banda “GIPSY KINGS feat. André Reyes” é uma banda original e não uma banda de tributo.