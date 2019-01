Escola Ativa leva atividade física aos jardins de infância

Projeto municipal já teve a adesão de 40 estabelecimentos do pré-escolar, num total de 650 crianças. Objetivo é combater a diminuição dos níveis da atividade física nas crianças e jovens

O Município de Viseu apresentou esta segunda-feira o projeto Escola Ativa, que numa fase inicial vai abranger 650 crianças do ensino pré-escolar, de 40 jardins de infância do concelho.

Na apresentação do projeto, que decorreu na Escola Rolando de Oliveira, o Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques, mostrou-se surpreendido com o número de estabelecimentos que já aderiu ao projeto.

“Estabeleci como meta de arranque a adesão de cinco jardins de infância e a verdade é que já temos esse número quase multiplicado por 10”, regozijou-se o autarca.

Com o Escola Ativa, o Município de Viseu pretende continuar a estimular e a criar oportunidades que promovam a prática de atividade física, enquanto fator promotor de saúde, por todos os segmentos etários da população.

“Queremos combater a diminuição dos níveis da atividade física nas nossas crianças e jovens que, no fundo, acaba por se traduzir num aumento de doenças não transmissíveis, que estão associadas aos estilos de vida como a obesidade, a diabetes do tipo 2 e até determinados tipos de cancros”, explicou.

Desta forma, o projeto que está a ser levado a cabo “assenta numa lógica mais de prevenção”.

Organizado em 6 eixos estratégicos, o projeto avança numa primeira fase com o programa de intervenção psicomotor em coadjuvação com os educadores dos jardins de infância (ano letivo 2018/19) e com os professores do 1º ciclo (a partir do ano letivo de 2019/20).

“Se habituarmos os nossos jovens a partir do pré-escolar a fazer atividade física, vão-se habituar ao longo da vida e vão promover estes objetivos de saúde, mas ao mesmo tempo também vão estimular a sua aprendizagem, porque o desporto é um instrumento fundamental para a promoção da aprendizagem escolar”, concluiu.