Já estão abertas as inscrições para mais uma edição da escola de verão “Como ser Astronauta?“, organizada conjuntamente pelo Departamento de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), pelo Observatório Geofísico e Astronómico da Universidade de Coimbra (OGAUC) e pelo LIP – Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas.

Dirigida a alunos do ensino secundário, esta escola vai realizar-se entre 15 e 19 de julho. Tem como objetivo, segundo a organização, «motivar estudantes a participar na próxima seleção de astronautas da ESA que ocorrerá no final da década. Através das atividades propostas pretende-se transmitir o máximo de informação sobre os critérios de seleção de astronautas».

A escola “Como ser Astronauta?” será dividida em módulos, cada um correspondendo a um domínio do processo de seleção, designadamente fisiologia, experiência de voo, línguas estrangeiras, formação académica, técnica e científica, psicologia, habilidade para trabalhos de construção e de reparação e atividades físicas.

No âmbito do módulo da formação técnica e científica pretende-se colocar em contacto alunos e empresas nacionais com ligação ao setor espacial, bem como gerar sinergias entre instituições nacionais que poderão dar apoio aos futuros candidatos durante o processo de seleção.

As inscrições podem ser efetuadas em: https://www.lip.pt/events/2019/Como-ser-astronauta/.