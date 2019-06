Escola Evaristo Nogueira de S. Romão e IPDJ de Viseu propiciaram aos mais novos … viagem ao imaginário artístico e à consciencialização para os bons hábitos ambientais

No âmbito do bom relacionamento institucional entre o IPDJ de Viseu e a Escola

Evaristo Nogueira de S. Romão realizaram-se, no passado dia 14 deste mês de Junho,

duas oficinas de formação nas áreas da Expressão Dramática e de Light Painting,

monitorizados pelo Técnico do IPDJ de Viseu, Paulo Matos (assessorado pelos

estagiários, António Melo e Cristóvão Pereira, alunos do Curso de Publicidade e

Relações Públicas da ESEV e pelas estagiárias Beatriz e Jéssica, alunas do Curso

Multimédia da EPMS), onde participaram 35 alunos desta escola.

No período da tarde teve lugar, na praceta central de S. Romão, uma apresentação

pública dos trabalhos preparados nas referidas oficinas que contou com uma pequena

animação de rua, cujo objetivo principal passou pela sensibilização dos mais pequenos

para as questões ambientais, perante uma plateia de 140 crianças do Centro Escolar de

S. Romão.

Também neste espaço foi montada uma exposição de fotografia documental uma

mostra de parte dos trabalhos realizados e do funcionamento das oficinas.

Uma tarde onde a educação pelas artes num contexto “não formal”, propiciou uma

viagem diferente ao imaginário artístico e à consciencialização para os bons hábitos

ambientais e para a formação dos mais novos para uma cidadania mais ativa.