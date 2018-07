ESCOLA PROFISSIONAL MARIANA SEIXAS VENCE O CONCURSO “ESCOLA ELETRÃO” 2017/2018

A Escola Profissional Mariana Seixas (EPMS) venceu a Edição 2017/2018 do concurso “Escola Eletrão/Rock in Rio” com a reciclagem de 24.506kg de resíduos elétricos e eletrónicos promovida.

A EPMS foi, ao longo dos últimos dez anos, a escola em Portugal que recolheu mais resíduos elétricos e eletrónicos com mais de 300 toneladas.

Segundo o prof. Vítor Santos, coordenador da atividade na EPMS, “A Escola Profissional Mariana Seixas esteve desde a primeira hora empenhada e motivada para sensibilizar a sua comunidade escolar, alunos, pais e encarregados de educação e colaboradores docentes e não docentes, para a importância da separação, recolha e tratamento dos resíduos elétricos e eletrónicos. Promovemos igualmente uma cultura de entreajuda, de sensibilização ambiental e de envolvimento de toda a Escola.”

A EPMS, com uma recolha total de 24.506kg de resíduos elétricos e eletrónicos, garantiu o 1º lugar do concurso e proporcionou a ida ao Rock in Rio aos colaboradores e alunos envolvidos na atividade.