ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA CELEBRA 25 ANOS

A Aula Magna do Politécnico de Viseu acolhe HOJE, dia 25 de setembro, a partir das 14h00 , a sessão comemorativa do 25º Aniversário da ESAV .

A Escola Superior Agrária de Viseu (ESAV) comemora 25 anos de atividade. Um percurso sólido e em crescendo, acompanhando as transformações da sociedade e contribuindo para o entendimento e dinamização do conhecimento.

O evento, que assinala de igual modo o início do ano letivo 2019/2020, conta com as intervenções do Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor João Alberto Sobrinho Teixeira, e os presidentes do Politécnico de Viseu, Câmara Municipal de Viseu, Escola Superior Agrária e AEESAV, respetivamente, professor João Monney Paiva, Dr. Almeida Henriques, professor António Monteiro e Filipe Almeida. Na cerimónia estará também presente o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Dr. João Paulo Rebelo.

A “Evocação dos 25 anos da ESAV”, com a participação de diversas personalidades que fizeram parte da história da Agrária, a assinatura do protocolo entre o IPV e a Confraria de Santo António e do contrato de promessa de permuta de terrenos da Quinta da Alagoa, a exibição do filme sobre os 25 anos da Escola, momentos musicais e o descerrar da placa de celebração, complementam o programa das comemorações.

O assinalar deste marco importante é também uma oportunidade para homenagear e agradecer a todos os que têm vindo a contribuir para a história da Escola Superior Agrária de Viseu, nomeadamente professores, funcionários e estudantes que permitiram que esta escola superior seja hoje uma referência do ensino agrário na região, mas também no país.