Escola Superior de Educação de Viseu irá realizar o TEDx ESEV

Os cursos de Comunicação Social e Animação Cultural realizam a segunda edição do evento TEDx ESEV, no dia 9 de janeiro de 2019, na Escola Superior de Educação de Viseu (ESEV). O evento, organizado de forma independente, licencionado pelo TED, apresenta o tema ‘’You are the future’’. A iniciativa conta já com alguns oradores, Nicolau Tudela, diretor de arte e de rádio da RTP, Luis Nunes, fundador e diretor de Marketing, Julien Diogo, responsável por projetos nas áreas da Comunicação, Marketing Estratégico Neurociência Aplicada e de Place Branding, Afonso Pessanha, Director de Arte na AR.DE.COR Creative Agency, entre outros já confirmados. O tema escolhido para o TEDxESEV é “You’re the Future” e visa inspirar e cativar as gerações mais novas e não só, partindo da ideia de que cada pessoa pode ser o futuro.

Foto : Nicolau Tudela