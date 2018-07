ESCOLA VIRIATO E MUSEU DO LINHO

Na sequência dos trabalhos realizados pelos alunos da Escola Secundária Viriato nos Encontros da Viriato 2018, nomeadamente das atividades ao vivo do Clube de Artes, foi feito o convite pela diretora do Museu Etnográfico “Casa da Lavoura e Oficina do Linho”, Dr.ª Raquel Greenleaf, para a realização de um Workshop de pintura no Dia Mundial da Criança.

Assim, no dia 1 de junho, os alunos da turma E do 11º ano interagiram com as crianças do Jardim de Infância e do 1º Ciclo. Esteve presente o Senhor vereador Dr. Jorge Sobrado que, junto com a diretora do Museu, manifestaram admiração pelo trabalho realizado e pela envolvência de todos os intervenientes. Nas imagens vemos a obra do aluno Hugo Gomes que pintou, em linho, “A espadelada do Linho”.

A atividade decorreu de forma magnífica abrindo as portas a novas parcerias da Escola Secundária Viriato com o Museu e com a Câmara Municipal de Viseu.