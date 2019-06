ESCOLAS DE CARREGAL DO SAL E CISTER VENCEM PRÉMIO EM CONCURSO NACIONAL DE RECICLAGEM

Os alunos da escola Básica do Carregal do Sal e da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister venceram prémios no âmbito da campanha “Escola Electrão”, no segundo período deste ano letivo. Recolheram, respetivamente, 1096 kg de pilhas e 580 kg de lâmpadas, e cada uma vai receber um prémio de mil euros.

A “Escola Electrão” é uma iniciativa do Electrão- Associação de Gestão de Resíduos e pretende sensibilizar os mais jovens para a reciclagem de equipamentos elétricos, pilhas e acumuladores usados, mobilizando alunos, professores e comunidade em geral, em todo o país.

Desde o início do ano letivo, as mais de 200 escolas inscritas já ultrapassaram as 70 toneladas de resíduos recolhidos. O projeto continua a decorrer no 3º período e vai atribuir prémios no valor total de 7.400 euros.