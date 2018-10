ESCOLAS De viseu PARTICIPAM NA 10ª edição da geração depositrão

Escolas do distrito recolhem mais de 11 TONELADAS

Já são conhecidos os resultados da décima edição da Geração Depositrão, que comemorou a primeira década em funcionamento consecutivo no terreno. No ano letivo de 2017/2018 foram recolhidas mais de 460 toneladas em todo o país (aumento de 11% face à edição anterior), nas mais de 900 escolas e entidades inscritas no desafio de recolha de equipamentos elétricos eletrónicos e pilhas em fim de vida.

Num contexto nacional, as escolas de Viseu recolheram mais de 11 toneladas de resíduos (ambos os tipos), com especial destaque para as escolas que ocupam o top 3 total, que contribuíram com cerca de 7 toneladas: Escola Secundária com 3º ciclo de S. Pedro do Sul, EB 2,3 e Secundária de Tarouca Dr. José Leite Vasconcelos e Escola Básica do Viso – Viseu.

Outras distinções foram atribuídas a escolas do distrito de Viseu, nomeadamente:

. Escola Secundária com 3º ciclo de S. Pedro do Sul – escola que recolheu mais peso de REEE (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos) neste distrito, em 2018;

. Escola Básica do Viso – mais peso de pilhas usadas recolhidas no distrito, em 2018, ultrapassando os 100 kg.

Filipa Moita, responsável de comunicação, sublinha que, “O compromisso assinado pelas escolas e entidades que participaram é motivo de orgulho e satisfação, pois a recolha destes resíduos, muitos deles perigosos, tem sido uma causa defendida por todos e abraçada com muita energia e dedicação. A Geração Depositrão continuará a estimular e educar os cidadãos para a adoção de boas práticas. As escolas são inspiradoras e provam todos os anos a sua capacidade gigante de participar ativamente na construção de um ambiente melhor e mais saudável.”

Atualmente, as escolas participantes correspondem ao envolvimento de mais de 420 mil alunos e cerca 45 mil professores de todos os níveis de Ensino, com maior incidência nas escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico.

Esta campanha da ERP Portugal é implementada em parceria com a ABAE (Associação Bandeira Azul da Europa), através do Programa Eco-Escolas, e conta com o apoio das marcas LG, Orima, Pingo Doce e Worten.