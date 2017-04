Escolas empreendedoras em Penalva do Castelo

Realizou-se, hoje, mais um concurso municipal de ideias de negócio do município de Penalva do Castelo, no âmbito do projeto “Escolas Empreendedoras da CIM Viseu Dão Lafões”.

O Salão da Banda Filarmónica de Penalva do Castelo encheu para ver as ideias apresentadas.

A ideia “All Clean” dos alunos Benoit Marques, Bruno Isidoro e Ruben Soares, foi a escolhida para representar o município na Final Intermunicipal de Ideias de Negócio que se vai realizar no próximo dia 26 de maio, em Viseu.

Para a semana realizar-se-ão os Concurso Municipais de Viseu, São Pedro do Sul, Carregal do Sal, Vouzela e Castro Daire.