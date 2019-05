Escolíadas Glicínias Plaza chegam a Viseu este fim de semana

Viseu recebe o Polo II da 30ª edição das Escolíadas Glicínias Plaza na sexta-feira e no sábado, em duas sessões onde participam cerca de 600 alunos do ensino secundário e profissional.

Em parceria com a Câmara Municipal de Viseu, o Multiusos de Viseu volta a ser a aposta da Associação Escolíadas para o festival artístico Escolíadas Glicínias Plaza, que este ano celebra a marca das 30 edições. A concurso estarão oito escolas do distrito que vão prestar provas artísticas nos domínios do teatro, música, dança, artes plásticas e claques. As sessões acontecem já na próxima sexta-feira e no próximo sábado pelas 21h30 e os bilhetes podem ser adquiridos nos dias do espetáculo no Multiusos de Viseu, nas escolas ou através de reserva para reservas@escoliadas.com.

Na primeira sessão entram em cena a Secundária de Carregal do Sal e os Agrupamentos de Escolas de Moimenta da Beira, Montemor e Santa Comba Dão. Já no sábado é a vez dos Agrupamentos de Escolas de Tondela e Pinhel (que participa pela primeira vez), da Secundária Viriato e da Profissional de Carvalhais mostrarem os talentos escondidos da juventude do distrito de Viseu.

O festival artístico Escolíadas Glicínias Plaza arrancou no fim de semana passado no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, com as escolas do distrito de Coimbra. A Secundária Dom Dinis, a Secundária Avelar Brotero e a Secundária Joaquim de Carvalho foram as três escolas mais pontuadas do Polo I, garantindo acesso à final do polo. As três escolas mais pontuadas do polo de Viseu vão também garantir acesso à final do respetivo polo, a acontecer no dia 25 de maio, pelas 21h30, no Teatro Aveirense em Aveiro.

As Escolíadas Glicínias Plaza voltam ao Multiusos de Viseu no dia 31 de maio, com a finalíssima da 30ª edição que irá ser disputada pelas escolas mais pontuadas de cada. No dia 1 de junho, a Associação Escolíadas mantém-se no Multiusos de Viseu mas, desta feita, com o projeto Escolíadas Júnior que no terceiro período deste ano letivo está a ser levado a cabo na Escola Básica Professor Rolando de Oliveira, de Viseu.