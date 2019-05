Escolíadas Júnior chegam este sábado ao Multiusos de Viseu com “Era uma Vez… no Espaço”

A edição piloto das Escolíadas Júnior em Viseu abrange perto de 200 alunos da Escola Básica Professor Rolando de Oliveira.

Para trás ficaram dois meses de ensaios. Alguns dos pequenos escolásticos vão subir a palco pela primeira vez para uma plateia de 500 pessoas. O objetivo? Desenvolver competências ligadas à expressão dramática, apontar baterias de uma forma criativa aos conteúdos da sala de aula e procurar desenvolver de forma sustentada e madura competências cognitivas e sociais de alunos do 1º ciclo. Além disto, o Escolíadas Júnior promovem a inclusão das Artes na Educação e procuram despertar o interesse das crianças pelas expressões artísticas. Os primeiros resultados do projeto onde o processo é mais importante que o resultado final são mostrados ao público em dois espectáculos este sábado no Multiusos de Viseu, trabalhados na Escola Professor Rolando de Oliveira.

As atividades decorrem no tempo letivo dedicado à Área de Expressões. Ao longo do processo, as crianças dão os primeiros passos na Expressão Dramática e na dança, passando pela experiência do processo criativo até ao produto final: o tema escolhido é preparado e os trabalhos são realizados nas escolas, através de sessões de trabalho com os professores e os alunos, de ensaios e da construção de adereços e cenários. O trabalho nas escolas é desenvolvido ao longo de um período e procura entrosar todas as suas atividades nos planos da comunidade escolar.

O tema do espetáculo, “Era uma vez o Espaço”, tem um enfoque no imaginário infantil e desenvolve as ideias da importância de cuidar de si, do próximo e do mundo à nossa volta, ao mesmo tempo que aborda algumas matérias lecionadas na escola. Numa viagem pelo espaço e a planetas desconhecidos, as personagens da história procuram a resposta aos problemas da Terra e da Humanidade, encontrando exemplos de harmonia e solidariedade. Os bilhetes estão disponíveis na Escola Prof. Rolando de Oliveira e no sábado a partir das 10h15 no Multiusos de Viseu. O espectáculo conta com duas sessões – uma de manhã, às 11h00 e outra de tarde, pelas 14h30.

As Escolíadas Júnior em Viseu contam com o forte envolvimento e participação da Câmara Municipal de Viseu, que foi peremptória em querer o projeto no concelho. O projeto ainda é apoiado por fundos europeus no âmbito do Programa Operacional Capital Humano (POCH) e do Portugal Inovação Social.

O projeto Escolíadas Júnior teve a sua primeira edição em 2014, no Agrupamento de Escolas da Mealhada, e tem vindo a crescer de forma sustentada, estendendo-se aos concelhos de Coimbra e de Aveiro. No presente ano letivo 2018-2019, o projeto está presente em quatro agrupamentos de escola e envolve mais de 1600 alunos.