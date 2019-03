Escuteiros organizam o III festival de Sopas

Para promover uma alimentação saudável, no próximo dia 2 de Março 2019, os Escuteiros de Santa Comba Dão organizam o III Festival de Sopas no mercado municipal.

O júri que irá provar todas as sopas gentilmente cedidas pelos restaurantes da cidade, será constituído pelo Chefe Nacional dos Escuteiros, Ivo Faria, a Professora Teresa Rua, coordenadora do curso mesa e bar no agrupamento escolas S.C. Dão; o Presidente da União Freguesias Santa Comba Dão e Couto Mosteiro, José Augusto e ainda um Mini Chefe definido pelos escuteiros.

Os prémios serão carinhosamente preparados pelos escuteiros.

Os Pais, além de sopas, irão fazer as honras da casa, preparando algumas iguarias para enriquecer este repasto: bifanas, moelas, chouriça e ainda as bebidas e sobremesas.

Em termos de animação iremos contar com música ao vivo de Carlos Amaral, desfile de carnaval e algumas surpresas/ jogos à escuteiro.

Este ano o festival integra uma ação de reflorestação (#projeto100árvores) que decorrerá durante o dia na freguesia e irá plantar árvores de diversas espécies.

Ou sim ou sopas

Carla Coimbra Costa