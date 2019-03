Escuteiros plantam árvores e organizam Festival das Sopas

No dia 2 de março o #projeto100árvores trouxe a Santa Comba Dão mais duas dezenas de escuteiros que vieram de Cruz da Areia (Região de Leiria) e de Santa Clara (Região de Coimbra) para plantar árvores. O dia terminou com o III Festival das Sopas no mercado municipal e a música da banda Click para animar a comunidade.

Pela manhã os trabalhos começaram perto da igreja do Couto do Mosteiro com a plantação de várias espécies de carvalhos.

À tarde a presença do chefe nacional, Ivo Faria, e do secretário nacional do ambiente, José Rodrigues trouxe um incentivo extra aos escuteiros que nessa altura trabalhavam já noutro terreno onde o pinheiro manso dominou as plantações.

Antes do pôr-do-sol, tempo ainda para o arranque manual de eucaliptos noutro espaço, onde esta praga teima em proliferar.

Em noite de carnaval, cerca de uma centena de pessoas entraram no mercado municipal para provar as sopas carinhosamente preparadas pelos restaurantes aderentes:

Sopa de legumes da Casa Tomaz

Creme de marisco do Cota Máxima

Creme de alho francês com castanhas crocantes do Dão Catering

Creme de abóbora com gambas e cheirinhos do Delícias do Dão

Também os pais se esmeraram na preparação de alguns petiscos, sopas e sobremesas.

Deixar o mundo um pouco melhor do que encontrámos

Este é o lema dos escuteiros e para isso este ano os copos do festival das sopas eram reutilizáveis, ou seja, os copos entregues à entrada, no final eram devolvidos para serem novamente utilizados noutro evento.

O desfile de carnaval veio trazer um momento bem divertido com as crianças a darem o que melhor sabem, os seus sorrisos e boa disposição.

No final o júri elegeu a sopa de legumes da Casa Tomaz como vencedora.

O #projeto100árvores, da responsabilidade do clã de São Roque do Agrupamento de Santa Comba Dão, tem por objetivo a plantação de 15 mil árvores autóctones no Concelho, o arranque manual de eucaliptos e a dinamização de um arraial popular para a comunidade. Tudo em 5 dias.

As próximas plantações serão:

– Dia 16 de Março em Óvoa

– Dia 23 de Março em Pinheiro de Ázere

– Dia 30 de Março em Treixedo /Nagosela

Este projeto tem a parceria da ANEFA (Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente) e conta com o apoio do Município e das freguesias bem como do Fundo Recomeçar da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e IPDJ (Instituto Português do Desporto e Juventude).

Um agradecimento a todos e a cada um que tornaram possível mais esta atividade.

Carla Coimbra Costa